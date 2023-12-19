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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'da İş Dünyası Buluşması'na katılacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Hukuk Klinikleri Sertifika Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TÜİK'te "Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2 okul ve bir spor salonundan oluşan Esenler Tuna Eğitim Vadisi’nin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri görüşülecek.

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlığının bütçe görüşmelerine katılacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, teşkilat buluşmasına katılacak.

(Uşak/12.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi başlayacak; RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor maçları yapılacak.

(İstanbul/17.00/20.00/Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'de 16. hafta mücadelesi başlayacak; Tuzlaspor-Sakaryaspor, Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği ve Kocaelispor-Bodrum FK karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/14.00/Giresun/17.00/Kocaeli/20.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig gruplarında 18. hafta, TFF 3. Lig gruplarında 15. ve sezonun ilk yarısının son hafta mücadeleleri başlayacak.

4- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında, Türk Telekom, B Grubu'nda Yunanistan'ın Aris Midea takımını ağırlayacak; Beşiktaş Emlakjet, A Grubu'nda Slovenya'nın Cedevita Olimpija ekibine konuk olacak.

(Ankara/20.00/Lübliyana/20.30) (Fotoğraflı)

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin normal sezon 6. ve son hafta maçında Darüşşafaka Lassa, C Grubu'nda Letonya'nın VEF Riga takımını ağırlayacak; Pınar Karşıyaka E Grubu'nda Belçika'nın Filou Oostende ekibine konuk olacak.

(İstanbul/20.00/Oostende/22.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Ziraat Bankkart, Polonya'nın Grupa Azoty ekibine konuk olacak.

(Kedzierzyn-Kozle/20.00)

7- Voleybol Erkekler CEV Cup 8'li final (Son 16) turu rövanşında Arkas Spor, Çekya'nın CEZ Karlovarsko takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Karlovy Vary/20.00)

8- Voleybol Erkekler CEV Challenge Cup 8'li final (Son 16) turu rövanşında Galatasaray HDI Sigorta, Macaristan'ın Penzügyör SE ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)



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