Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Gazze'de Kadın ve Çocuk Olmak" paneline katılacak, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşecek.
(TBMM/11.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Platin Global 100 Ödülleri Töreni"ne katılacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret edecek, Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tulay Hatımoğulları Oruç'u parti genel merkezinde ziyaret edecek.
(Ankara/10.00/12.49/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı tarafından AAtölye'de düzenlenecek "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" programına iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı ciro ve perakende satış endeksleri ile 2022 yılı su ve atık su istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını duyuracak.
(Washington/22.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'nın liderlerinin katılımıyla AB-Batı Balkanlar Zirvesi düzenlenecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansının "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" programına katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TDV Genel Merkezi'nde "Filistin için sözümüz var Ankara" programına iştirak edecek.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Süper Lig'de hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırının ardından gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfının (Kulüpler Birliği) toplantısı yapılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir futbolcusu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe günü Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla yapacakları maça ilişkin Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-lacivertli ekip son idmanını da tesislerde yapacak.
- Slovak ekip karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak; teknik direktör Michal Gasparik ve bir futbolcusu, statta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.
(İstanbul/16.00/18.00/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe günü İsviçre ekibi Lugano ile yapacakları maç öncesi Letzigrund Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; siyah-beyazlı takım son çalışmasını da statta yapacak.
(Zürih/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Voleybolda VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'in mücadele edeceği Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Çin'de başlayacak. VakıfBank, B Grubu'ndaki ilk maçında Vietnam ekibi Sport Center I ile karşı karşıya gelecek.
(Hangzhou/09.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nın 8'li final (Son 16) turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Macaristan'ın Penzügyör SE takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Budapeşte/21.00)
7- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 11. haftasında A Grubu'nda Beşiktaş Emlakjet, Ukrayna'nın Prometey Slobozhanske, B Grubu'nda Türk Telekom, Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibine konuk olacak.
(Riga/20.00/Podgorica/21.45)
8- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Pınar Karşıyaka, E Grubu'nda Almanya'nın EWE Baskets, Galatasaray Ekmas ise G Grubu'nda Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak.
(Oldenburg/22.00/Lizbon/22.30)
9- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ikinci tur ikinci maçlarında, M Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çekya'nın ERA Nymburk, L Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Portekiz'in Sporting takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Nymburk/20.30/Lizbon/22.30)
10- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 9. haftasında B Grubu'nda ÇBK Mersin, Fransa'nın Basket Landes ekibine konuk olacak.
(Mont de Marsan/21.30)
11- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın play-off ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, İspanya'nın Movistar Estudiantes takımını konuk edecek; Beşiktaş, Çekya'nın Zabiny ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(Kayseri/18.30/Brno/20.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.