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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

İlknur Yurdakul  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşılanacak. Baş başa görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Al Sani, 9. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na iştirak edecek. Ortak anlaşmaların imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde düzenlenecek Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 7. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu'na katılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon verisini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) izleniyor.

(Dubai)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Bursa Uludağ Basketbol-İlkem Yapı Tarsusspor müsabakasıyla sona erecek.

(Bursa/15.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftası, tek karşılaşmayla tamamlanacak. (Fotoğraflı)

4- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-Bigadiç Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(Bursa/13.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

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