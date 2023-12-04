Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'na iştirak edecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşılanacak. Baş başa görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Al Sani, 9. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na iştirak edecek. Ortak anlaşmaların imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.
(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde düzenlenecek Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 7. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu'na katılacak.
(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon verisini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
(Ankara)
4- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) izleniyor.
(Dubai)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor müsabakasıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Bursa Uludağ Basketbol-İlkem Yapı Tarsusspor müsabakasıyla sona erecek.
(Bursa/15.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftası, tek karşılaşmayla tamamlanacak. (Fotoğraflı)
4- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-Bigadiç Belediyespor maçlarıyla sona erecek.
(Bursa/13.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.