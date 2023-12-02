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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜGVA Genel Merkezi'nde düzenlenecek İhtisas Akademi açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grubu 28. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda incelemede bulunup basın açıklaması yapacak, Valiliği ziyaret edecek, İskenderun sahili tahkimat çalışmalarını inceleyecek, İskenderun OSB Kavşağı ve bağlantı yolunun açılışını gerçekleştirecek.

(Hatay/12.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Dünya İklim Eylemi Zirvesi takip ediliyor.

(Dubai) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in insani araya son vermesinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nin (EURO 2024) grup kura çekimi Almanya'da yapılacak.

(Hamburg/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol Süper Lig'in 14. haftasına, Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir, Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray ve Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/13.30/Rize/16.00/İstanbul/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

4- Trendyol 1. Lig'in 14. haftasına, Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor, Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor, Boluspor-Eyüpspor ve Astor Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/İstanbul/13.30/Bolu/16.00/Şanlıurfa/19.00) (Fotoğraflı)

5- TFF 2. Lig'de 16. hafta, Beyaz Grup'ta 5, Kırmızı Grup'ta ise 4 maçla başlayacak.

6- TFF 3. Lig'in 13. haftasına, 1. Grup'ta 2, 3. Grup'ta 1 ve 4. Grup'ta 3 müsabakayla devam edilecek.

7- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Beşiktaş Safi Çimento, Hırvatistan'ın MRK Sesvete ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

8- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasına, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa, Reeder Samsunspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.

(Manisa/13.00/Denizli/15.30/Samsun/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

9- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Fenerbahçe Alagöz Holding-Çankaya Üniversitesi, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ-Beşiktaş ve ÇBK Mersin-OGM Ormanspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/Kocaeli/14.30/Ankara/15.00/Mersin/16.00) (Fotoğraflı)

10- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftası, Brand Group Alanya Belediyespor-Halkbank maçıyla başlayacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

11- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftası, Fenerbahçe Opet-PTT, Eczacıbaşı Dynavit-Sarıyer Belediyespor, Çukurova Belediyespor-Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank ve Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/18.30/Adana/14.00/Aydın/15.00/Aksaray/18.00) (Fotoğraflı)

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