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İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız
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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’da düzenlenecek "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katılacak.

(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asrın İş İnsanları Derneği Genel Kurulu ile Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi (PM) üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek, PM toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ATGV Antalya Hakimevi'ndeki Yargı Teşkilatı Toplantısı'na iştirak edecek.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Artırılması Türkiye Buluşmaları programına katılacak.

(Antalya/10.00)​​​​​​​ (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" Milli Ağaçlandırma Günü programına iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneğinin "Meslek Ahlakı Zirvesi" ile Asrın İş Adamları Derneğinin Genel Kuruluna katılacak.

(İstanbul/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı şantiyeleri ile Çalı Yolu genişletme çalışmaları ikinci etabında incelemelerde bulunacak, Demirtaş OSB Kavşağı açılış törenine katılarak ziyaretler gerçekleştirecek.

(Bursa/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Alimleri Filistin'e Destek Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 12. haftasına; Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor, Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/16.00/Antalya/16.00/Mersin/19.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 12. haftasına; Ankara Keçiörengücü-Bodrum FK, Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor ve Altay-Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/İstanbul/13.30/Şanlıurfa/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- Beşiktaş Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TFF 2. Lig'in 13. haftası, Beyaz Grup'ta 1, Kırmızı Grup'ta 2 maçla başlayacak.

5- TFF 3. Lig'in 10. haftası, 1. Grup'ta 1, 4. Grup'ta ise 2 müsabakayla başlayacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasına; Türk Telekom-Reeder Samsunspor, Darüşşafaka Lassa-Galatasaray Ekmas, Anadolu Efes-TOFAŞ ve Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.30/18.00/20.30) (Fotoğraflı)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasına; Fenerbahçe Opet-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Beşiktaş Ayos, Çukurova Belediyespor-VakıfBank ve Kuzeyboru-Karayolları maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00/18.00/18.30/Adana/14.00/Aksaray/18.00) (Fotoğraflı)

8- Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Macaristan'ın Prektiker-Vac takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Vac/16.00)

9- EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, İtalya'nın SSV Brixen Südtirol takımına konuk olacak.

(Brixen/21.00)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftası, Görele Belediyespor-Aksaray Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Giresun/16.00) (Fotoğraflı)

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