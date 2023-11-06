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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da Anadolu Ajansı’nın düzenlediği "Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi: Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu" programında konuşuyor Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Karadeniz Teknik Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni"ne katılacak, Valiliğe ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, DSİ Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Sivil Toplum Buluşması" etkinliğine iştirak edecek.

(Trabzon/11.00/13.00/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AÇEV Gaziantep Nurdağı Çocuk ve Aile Merkezi'nin açılış törenine katılacak, kadın girişimcilerle buluşacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını, Gaziantep Aile Akademisi ve Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam, Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezini ziyaret edecek.

(Gaziantep/11.00-17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayına ait dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine bonosu ve tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansının düzenlediği "Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi: Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu" programına katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 11. haftası; Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor ve Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Kayseri/Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 11. haftası, Ümraniyespor-Tuzlaspor karşılaşmasıyla sona erecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor müsabakasıyla sona erecek.

(Denizli/19.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ülker, kadın futbolu altyapısına yönelik ortak projenin tanıtımıyla ilgili Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TFF 3. Lig'de 9. hafta, 2. Grup'ta yapılacak 1 müsabakayla sona erecek.

6- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftası 1 maçla tamamlanacak.

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