Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılında Yeni Anayasa" konulu konferansa ve Beykoz Mecidiye Kasrı'nda Türk Dünyası Belediyeler Birliği 20. Kuruluş Resepsiyonu'na katılacak.
(İstanbul/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunum yapacak.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya Hakimevi'nde Antalya Adli Tıp Günleri açılış toplantısına katılacak, Valilik, Adliye, Bölge Adliye Mahkemesi, Antalya Barosu ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Antalya/10.00/14.00/15.00/16.00/16.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne, Vefatının 40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu'na katılacak, AK Parti Palandöken İlçe Başkanlığı ile Türk Telekom Palandöken Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret edecek ve bayrak töreninde yer alacak, AK Parti Aşkale İlçe Başkanlığı ile Aşkale Belediyesine, AK Parti Aziziye ve Yakutiye ilçe başkanlıklarına ziyarette bulunacak.
(Erzurum/09.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın açılış konuşmasını yapacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Beta Kimya Yeni Üretim Kampüsü açılış törenine katılacak.
(Kocaeli/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Uluslararası Pul Sergisi açılış organizasyonuna iştirak edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini, ağustos ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini, eylül ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ve Filistin tarafları arasındaki çatışma ile İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde Google Arts & Culture Türkiye Platformu'nun tanıtım toplantısına katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Valencia Basket takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta, Reeder Samsunspor-Aliağa Petkimspor maçıyla başlayacak.
(Samsun/18.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.