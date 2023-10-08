Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesinin açılış törenine katılacak. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da iştirak edecek.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katılacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırı ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen şiddetli depremlerin ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Kabil) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) Alanya-Antalya etabıyla başlayacak.
(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki yedinci ve son maçında Tunus ile karşılaşacak.
(Tokyo/07.00)
3- Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası Belçika'da alet finalleriyle sona erecek.
(Antwerp)
4- Trendyol Süper Lig'in 8. haftası Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor-Tümosan Konyaspor, Beşiktaş-İstanbulspor ve Kasımpaşa-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.
(Rize/13.30/Mersin/19.00/İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Trendyol 1. Lig'in 8. haftası, Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor, Boluspor-Göztepe, Adanaspor-Bitexen Giresunspor ve Altay-Ümraniyespor maçlarıyla sona erecek.
(Ankara/13.30/Bolu/Adana/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
6- TFF 2. Lig'de yedinci, TFF 3. Lig'de 5. hafta mücadelesi sona erecek; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları yapılacak. (Fotoğraflı)
7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasına, Galatasaray Ekmas-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Emlakjet-TOFAŞ ve Çağdaş Bodrumspor-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/20.30/Muğla/15.30) (Fotoğraflı)
8- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Emlak Konut ve OGM Ormanspor-Nesibe Aydın maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/14.00/Kocaeli/17.30/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Katar Grand Prix'si yapılacak.
(Lusail/20.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.