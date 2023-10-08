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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesinin açılış törenine katılacak. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da iştirak edecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırı ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen şiddetli depremlerin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Kabil) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) Alanya-Antalya etabıyla başlayacak.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki yedinci ve son maçında Tunus ile karşılaşacak.

(Tokyo/07.00)

3- Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası Belçika'da alet finalleriyle sona erecek.

(Antwerp)

4- Trendyol Süper Lig'in 8. haftası Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor-Tümosan Konyaspor, Beşiktaş-İstanbulspor ve Kasımpaşa-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Rize/13.30/Mersin/19.00/İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Trendyol 1. Lig'in 8. haftası, Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor, Boluspor-Göztepe, Adanaspor-Bitexen Giresunspor ve Altay-Ümraniyespor maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/13.30/Bolu/Adana/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

6- TFF 2. Lig'de yedinci, TFF 3. Lig'de 5. hafta mücadelesi sona erecek; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları yapılacak. (Fotoğraflı)

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasına, Galatasaray Ekmas-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Emlakjet-TOFAŞ ve Çağdaş Bodrumspor-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/20.30/Muğla/15.30) (Fotoğraflı)

8- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Emlak Konut ve OGM Ormanspor-Nesibe Aydın maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/Kocaeli/17.30/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Katar Grand Prix'si yapılacak.

(Lusail/20.00) (Fotoğraflı)

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