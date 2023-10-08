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"Kahramanlar Operasyonu" kapsamında arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında 81 ilde arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari kişinin yakalandığını açıkladı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
"Kahramanlar Operasyonu" kapsamında arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişi yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında 81 ilde operasyonların gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari şahsın yakalandığını, bunlardan 12'sinin 10 yıldan uzun zamandır, 91'inin ise 5 ila 10 yıl arası süredir arandığını bildiren Yerlikaya, operasyonları düzenleyen polis ve jandarma ekiplerini tebrik etti.

Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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"Kahramanlar Operasyonu" kapsamında arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişi yakalandı
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