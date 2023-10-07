Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te düzenlenecek Yerel Medya Çalıştayı'na iştirak edecek.
(Muğla/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki altıncı maçında Mısır ile karşılaşacak.
(Tokyo/04.00) (Fotoğraflı)
2- Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na Belçika'da alet finalleriyle devam edilecek.
(Antwerp) (Fotoğraflı)
3- Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında; Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivaspor, RAMS Başakşehir-Gaziantep FK, MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor, Bitexen Antalyaspor-Galatasaray maçları yapılacak.
(İstanbul/13.30/19.00/Ankara/16.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı)
4- Trendyol 1. Lig'in 8. haftasına; Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK-Sakaryaspor, Astor Enerji Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği ve Eyüpspor-Bodrum FK maçlarıyla devam edilecek.
(Balıkesir/Manisa/13.30/Şanlıurfa/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
5- TFF 2. Lig'in 7. haftası Beyaz Grup'ta 5, Kırmızı Grup'ta 2 müsabakayla başlayacak.
6- TFF 3. Lig'de 5. hafta, 3 ve 4. gruplarda birer maçla başlayacak.
7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasına, Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom ve Bursaspor İnfo Yatırım-Darüşşafaka Lassa maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)
8- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası; Melikgazi Kayseri Basketbol-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ ve ÇBK Mersin-Bursa Uludağ Basketbol müsabakalarıyla sürecek.
(Kayseri/İstanbul/15.00/Mersin/16.00) (Fotoğraflı)
9- Voleybol Erkekler Balkan Kupası organizasyonu; beşincilik, üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak.
(Bursa/14.30/17.00/19.30) (Fotoğraflı)
10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Katar Grand Prix'sinin sprint yarışları yapılacak.
(Lusail/16.00/20.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.