Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda'da düzenlenecek Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda "Ukrayna'ya karşı Rusya'nın saldırganlık savaşının sonuçları ve Ukrayna'nın yeniden inşasında ulusal parlamentoların rolü" ile "İstikrarsız dönemlerde temsili demokrasilerin sınamaları" konulu oturumlarda konuşacak.
(Dublin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılacak.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz için Teşvikiye Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde infaz koruma memurlarının yemin töreni ile Gölbaşı Hakimevi'nde "20. Yılında Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı"na iştirak edecek.
(Ankara/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü İmza Töreni ile "Gözünden Sakındığını Dijitalden Sakın" projesinin lansmanına katılacak.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet'in 100. Yılı'na Mektup Kampanyası kapsamında oluşturulacak tasnif ve mektupların sahiplerine ulaştırılması ile ilgili sürece yönelik basın açıklaması yapacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksini duyuracak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Çiğli Havaalanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle devam edecek.
(İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Pazar Millet Bahçesi alanında incelemede bulunacak, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Rize/14.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir karşılaşacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda iki maç yapılacak.
4- Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde, geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding ile Avrupa Kupası şampiyonu LDLC ASVEL Feminin, Fransa'da karşı karşıya gelecek.
(Lyon/21.00)
5- Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri'nde Portekiz'in Sportiva Azoris Hotels takımıyla rövanşta karşılaşacak.
(Ponta Delgada/23.30)
6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftası, Anadolu Üniversitesi-Armada Praxis Yalıkavak maçıyla tamamlanacak.
(Eskişehir/15.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.