Dolar
27.42
Euro
28.91
Altın
1,876.75
ETH/USDT
1,620.70
BTC/USDT
26,468.00
BIST 100
8,275.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havaalanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Gündem

Yasa dışı tütün mamulü yapan suç örgütlerine yönelik Sis Operasyonu'nda 370 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yasa dışı tütün mamulü yapan suç örgütlerine yönelik "Sis Operasyonu"nda 370 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Cankut Taşdan  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Yasa dışı tütün mamulü yapan suç örgütlerine yönelik Sis Operasyonu'nda 370 gözaltı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 672 yere baskın yapıldı.

Yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde düzenlenen ve büyük bir vergi kaybının önlendiği operasyonda 33 milyon 918 bin 650 boş makaron, 6 milyon 878 bin 93 doldurulmuş makaron, 78 bin 610 paket sigara, 8 bin 620 kilogram tütün mamulü, 10 bin 811 puro, 18 bin 96 elektronik sigara ve likiti ile sigara imalatında kullanılan çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 370 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Hiçbir suçlu sis perdesi arkasına saklanmayacak. Aziz milletimizin duaları, kahraman güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Organize suç örgütlerinin ve kaçakçıların her an ensesindeyiz, hiçbirine aman vermeyeceğiz." paylaşımında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır’da 1 ton 319 kilogram esrar ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Yerel seçim için adres değişikliğinde son gün 1 Ekim
Türkiye ve dünya gündemi
Yasa dışı tütün mamulü yapan suç örgütlerine yönelik Sis Operasyonu'nda 370 gözaltı

Benzer haberler

Yasa dışı tütün mamulü yapan suç örgütlerine yönelik Sis Operasyonu'nda 370 gözaltı

Yasa dışı tütün mamulü yapan suç örgütlerine yönelik Sis Operasyonu'nda 370 gözaltı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet