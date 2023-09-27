Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder, Mısır Büyükelçisi Amr el-Hamami ve Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/16.00/16.45/17.30/18.15)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere İrlanda'nın başkenti Dublin'e gidecek.
(Ankara)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Su Kaynakları Kurumu Başkanı Zaur Mikayılov ve Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Goşgar Tahmazlı ile ayrı ayrı bir araya gelecek.
(Bakü)
(Ankara/09.00)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/09.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret ile mali aracı kuruluş istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Çiğli Havaalanı'nda başlayacak.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, festivalin açılış törenine iştirak edecek.
(İzmir/09.00/13.00)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş maçı yapılacak.
(Adana/20.00)
2- Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu mücadelesine 23 maçla devam edilecek.
3- Türkiye Futbol Federasyonunun A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirdiği İtalyan Vincenzo Montella için düzenlediği imza töreni yapılacak.
(İstanbul/14.00)
4- Hentbol Erkekler Süper Kupa mücadelesinde Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento, karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00)
5- Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Elemeleri'nde Polonya'nın MKS Polkowice takımıyla deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak.
(Polkowice/20.00)
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