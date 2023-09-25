Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gidecek. Aliyev ile baş başa görüşecek olan Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak, ortak basın toplantısı ve imza töreni sonrasında Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Nahçıvan) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uzay Kaşifleri Derneğinin düzenlediği Planetary Congress etkinliğinin açılışına katılacak.
(Bursa/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Atakaş Hatayspor-Trabzonspor mücadelesiyle tamamlanacak.
(Mersin/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 6. haftası Altay-Bodrum FK maçıyla sona erecek.
(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.