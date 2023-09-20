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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'de ikili görüşmeler yapacak.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İzmir Ticaret Odasında İzmir İş Dünyası ile İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(İzmir/10.00/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, İzmir İlçe Başkanları İstişare Toplantısı'na ve Teşkilat Buluşması'na katılacak.

(İzmir/12.10-15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını duyuracak.

(Washington/21.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya Güreş Şampiyonası'na Sırbistan'da devam edilecek.

(Belgrad) (Fotoğraflı)

3- UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaeland'ı ağırlayacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal ve bir oyuncusu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip son çalışmasını da burada yapacak.

(İstanbul/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Nordsjaeland Teknik Direktörü Johannes Hoff Thorup ve bir oyuncu, Ülker Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Danimarka ekibi son idmanına da statta çıkacak.

(İstanbul/18.45/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'e konuk olacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş ve bir oyuncusu, Jan Breydel Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlı ekip son antrenmanını burada gerçekleştirecek.

(Brugge/20.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri'nde Polonya'nın MKS Polkowice takımını ilk maçta konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- Antalya Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri'nde Portekiz'in Sportiva Azoris Hotels takımıyla ilk maçta karşılaşacak.

(Antalya/18.00) (Fotoğraflı)

7- Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Kosova'da gerçekleştirilen ve şampiyon takımın CEV Challenge Kupası'na katılım hakkı elde edeceği Balkan Kupası'ndaki ikinci maçında Yunanistan'ın AO Markopoulous takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Gilan/18.30) (Fotoğraflı)

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