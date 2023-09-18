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İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde bulunan 3 personeli arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde ABD'de faaliyet gösteren düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı yapacak, Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı İmza Töreni'ne iştirak edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sheraton New York Times Square Hotel'de Concordia Zirvesi'ne hitap edecek, ABD'li iş insanlarını kabul edecek ve ikili görüşmeler yapacak.

(New York) 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ve Kayakadın köyünü ziyaret edecek, Trakya Bölgesi İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Edirne/13.40-17.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020-2022 dönemine ilişkin "hayat tabloları"nı yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 10 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı'na katılacak.

(Muğla/10.30) 

2- İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde bulunan 3 personeli arama kurtarma çalışmaları takip ediliyor.

(İzmir) 

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası'na Sırbistan'da devam edilecek.

(Belgrad) 

2- Trendyol Süper Lig'de 5. hafta, VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor ve EMS Yapı Sivasspor-MKE Ankaragücü maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Sivas/20.00) 

3- Trendyol 1. Lig'in 5. hafta mücadelesi, Sakaryaspor-Bodrum FK maçıyla sona erecek.

(Sakarya/20.00) 

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta kapanış maçında Bursa Uludağ Basketbol ile Çankaya Üniversitesi karşı karşıya gelecek.

(Bursa/15.30) 

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