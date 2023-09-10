Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Yeni Delhi Liderler Bildirisi'nin kabulü, kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir-teslim töreninin gerçekleştirileceği üçüncü oturuma iştirak edecek, uluslararası basın toplantısına katılacak.
(Yeni Delhi)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek, 742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum buluşmasına katılacak, Şeyh Edebali Türbesi'ne ziyarette bulunacak.
(Bilecik/10.00/11.00/14.00/15.00/16.30)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışına katılacak.
(Ankara/16.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Suudi Arabistan'da düzenlenecek "Geleceğin Şehirleri Zirvesi" kapsamında Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Macid el-Hukayl ile görüşecek, katılımcılara hitap edecek.
(Riyad/14.00/15.00)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, Japonya ile 12 Eylül Salı günü Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek, ardından kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.
(Eskişehir/15.00)
2- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 3. hafta müsabakaları yapılacak.
3- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, 3. hafta karşılaşmalarına sahne olacak.
4- Hentbol Erkekler Süper Lig’in 3. haftasında 3 maç yapılacak.
5- Hentbol erkeklerde EHF Avrupa Kupası'nın 1. tur rövanş maçlarında Beşiktaş Safi Çimento, Ukrayna temsilcisi Donbas'ı konuk edecek; Spor Toto, Finlandiya ekibi IFK Handball ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/17.00/Helsinki/15.00)
6- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık, tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Daniil Medvedev mücadelesiyle sona erecek.
(New York/23.00)
7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı San Marino Grand Prix’si yapılacak.
(Rimini/15.00)
8- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda; Bahattin Sofuoğlu ile Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayak mücadelesinde ikinci yarışlarına çıkacak.
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