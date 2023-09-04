Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle Rusya'ya gidecek, görüşmelerin ardından Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Soçi) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 104. Yıl Dönümü Töreni ile Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni'ne katılacak, valilik ve belediyeyi ziyaret edecek, gençlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşacak.
(Sivas/10.15-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Belediye İş Sendikası'nı ziyaret edecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, valiliği ve belediyeyi ziyaret edecek, il koordinasyon kurulu toplantısına katılacak, Pazar Caddesi ile Derepazarı-Kendirli Yolu'nda incelemede bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından Çayeli-Hemşin Yolu'nda inceleme yapacak.
(Rize/11.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nın D Grubu mücadelesindeki 4. maçında Portekiz ile karşılaşacak.
(Tel Aviv/20.00) (Fotoğraflı)
2- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci hafta, HES İlaç Afyonspor-Kırşehir FK karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(Afyonkarahisar/20.00)
3- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül'de Eskişehir'de Ermenistan'la mücadele edecek ve 12 Eylül'de Belçika'da Japonya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklara başlayacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile kriptopara alım satım platformu BTCTurk arasında sponsorluk anlaşması, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve BTCTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgün Güneri'nin katılımıyla Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imzalanacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Teniste sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta ana tablo mücadelesi sürüyor.
(New York) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.