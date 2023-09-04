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Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde saat 08.26'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aykut Karadağ  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Kuşadası Körfezi'nin 6,08 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 6,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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