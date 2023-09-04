Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde saat 08.26'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Kuşadası Körfezi'nin 6,08 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 6,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.