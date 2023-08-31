Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı ile Hava Harp Okulu Komutanlığının diploma ve sancak devir teslim törenlerine, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışına iştirak edecek.
(İstanbul/15.30/18.00/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Ankara Etimesgut Havalimanı'nda 2. gün etkinlikleriyle devam edecek.
- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, festival alanını ziyaret edecek.
(Ankara/09.20/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışı programına katılacak.
(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, ekonomi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.
(Kars/14.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin dönemsel ve 2022 yılına ilişkin yıllık gayri safi yurt içi hasıla verileri ile temmuz ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya düzenleyeceği çalışma ziyareti kapsamında mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gülen Yüzler Kafe'yi ziyaret edecek, İtfaiye AFAD Kriz Merkezi'nde koordinasyon toplantısına ve Arslantepe Höyüğü Karşılama Alanı temel atma törenine katılacak.
(Malatya/15.30/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu mücadelesi rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda'nın Twente ekibiyle karşı karşıya gelecek; Beşiktaş, Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Adana Demirspor ise Belçika'nın Genk takımını konuk edecek.
(Enschede/20.00/İstanbul/Adana/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları Grimaldi Forum'da çekilecek.
(Monaco/19.00) (Fotoğraflı)
3- Teniste sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta ana tablo mücadelesi sürüyor.
(New York) (Fotoğraflı)
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