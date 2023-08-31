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TEKNOFEST Ankara Etimesgut Havalimanı'nda 2. gün etkinlikleriyle devam ediyor Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştırmak üzere Sayıştay Başkanlığı'nda son kez toplandı Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı ile Hava Harp Okulu Komutanlığının diploma ve sancak devir teslim törenlerine, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/15.30/18.00/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Ankara Etimesgut Havalimanı'nda 2. gün etkinlikleriyle devam edecek.

- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, festival alanını ziyaret edecek.

(Ankara/09.20/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışı programına katılacak.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, ekonomi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.

(Kars/14.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin dönemsel ve 2022 yılına ilişkin yıllık gayri safi yurt içi hasıla verileri ile temmuz ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya düzenleyeceği çalışma ziyareti kapsamında mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)


KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gülen Yüzler Kafe'yi ziyaret edecek, İtfaiye AFAD Kriz Merkezi'nde koordinasyon toplantısına ve Arslantepe Höyüğü Karşılama Alanı temel atma törenine katılacak.

(Malatya/15.30/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu mücadelesi rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda'nın Twente ekibiyle karşı karşıya gelecek; Beşiktaş, Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Adana Demirspor ise Belçika'nın Genk takımını konuk edecek.

(Enschede/20.00/İstanbul/Adana/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları Grimaldi Forum'da çekilecek.

(Monaco/19.00) (Fotoğraflı)

3- Teniste sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta ana tablo mücadelesi sürüyor.

(New York) (Fotoğraflı)



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