Dolar
26.72
Euro
29.19
Altın
1,945.87
ETH/USDT
1,706.20
BTC/USDT
27,270.00
BIST 100
7,965.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST Ankara Etimesgut Havalimanı'nda 2. gün etkinlikleriyle devam ediyor Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştırmak üzere Sayıştay Başkanlığı'nda son kez toplandı Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Malatya'da ağır hasarlı binada çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da ağır hasarlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Volkan Kaşik  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Malatya'da ağır hasarlı binada çıkan yangın söndürüldü

Malatya

Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyin Bey Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi'nde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar gören 4 katlı binada sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, başka binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonucu binada hasar oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlık bu yıl aile kurmak isteyen 91 bin gence evlilik öncesi eğitim verdi
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun son toplantısı başladı
Malatya'da ağır hasarlı binada çıkan yangın söndürüldü
Türkiye ve dünya gündemi
Uşak'ta yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 15 kişi yaralandı

Benzer haberler

Filipinler’de yanlış adres verilen itfaiye fabrika yangınına müdahalede gecikti, 15 kişi öldü

Filipinler’de yanlış adres verilen itfaiye fabrika yangınına müdahalede gecikti, 15 kişi öldü

Güney Afrika'da çok katlı binada çıkan yangında 63 kişi öldü

Malatya'da ağır hasarlı binada çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da ağır hasarlı bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı

Malatya'da ağır hasarlı bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Yunanistan'da 12'nci gününe giren yangınlar yer yer yeniden şiddetleniyor

Yunanistan'da 12'nci gününe giren yangınlar yer yer yeniden şiddetleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet