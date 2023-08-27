Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
SPOR
1- 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçlarına İtalya ve Belçika'da devam edilecek; A Milli Takım son 16 turunda Belçika ile karşılaşacak.
(Brüksel/18.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor, VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor maçları yapılacak.
(Kayseri/19.15/İstanbul/19.15/Antalya/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Trendyol 1. Lig'in 3. haftasına Ankara Keçiörengücü-Adanaspor, Boluspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ve Kocaelispor-Altay maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/17.00/Bolu/19.15/Kocaeli/21.45) (Fotoğraflı)
4- TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftası, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılacak maçlarla tamamlanacak.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu ilk hafta maçları oynanacak.
6- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in yeni sezonu oynanacak 5 maçla başlayacak, Kadınlar Süper Lig'in ilk haftası ise yapılacak tek maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)
7- 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası, Macaristan'da sona erecek; milli sporcular Kaan Kigen Özbilen ve Hüseyin Can, erkekler maratonda mücadele edecek.
(Budapeşte/08.00) (Fotoğraflı)
8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Hollanda Grand Prix'si yapılacak.
(Zandvoort/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.