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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

İlknur Yurdakul  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

SPOR

1- 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçlarına İtalya ve Belçika'da devam edilecek; A Milli Takım son 16 turunda Belçika ile karşılaşacak.

(Brüksel/18.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor, VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor maçları yapılacak.

(Kayseri/19.15/İstanbul/19.15/Antalya/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 3. haftasına Ankara Keçiörengücü-Adanaspor, Boluspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ve Kocaelispor-Altay maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/17.00/Bolu/19.15/Kocaeli/21.45) (Fotoğraflı)

4- TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftası, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılacak maçlarla tamamlanacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu ilk hafta maçları oynanacak.

6- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in yeni sezonu oynanacak 5 maçla başlayacak, Kadınlar Süper Lig'in ilk haftası ise yapılacak tek maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)

7- 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası, Macaristan'da sona erecek; milli sporcular Kaan Kigen Özbilen ve Hüseyin Can, erkekler maratonda mücadele edecek.

(Budapeşte/08.00) (Fotoğraflı)

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Hollanda Grand Prix'si yapılacak.

(Zandvoort/16.00) (Fotoğraflı)

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