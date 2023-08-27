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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 06.09'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesinin 33,46 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 57,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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