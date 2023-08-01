Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, valilik ve belediye ziyaretinin ardından depremzede ailenin evine konuk olacak, AK Parti İl Teşkilatı ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek.
(Elazığ/10.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nurdağı deprem bölgesini ziyaret edecek, Bahçe-Nurdağı (Fevzipaşa) Varyantı Demir Yolu Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak, İslahiye deprem bölgesinde afetzedelerle öğle yemeği yiyecek, Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı açılışının ardından bazı ziyaretlerde bulunacak.
(Gaziantep/11.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılında merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamaları açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında başlayacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Futbolda UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nun rövanşında Fenerbahçe, Moldova ekibi Zimbru'ya konuk olacak.
(Kişinev/20.30) (Fotoğraflı)
2- 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden verilecek startla başlayacak. Yarışın ilk gününde Sivas-Amasya etabı geçilecek.
(Sivas/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 2 Ağustos Çarşamba günü Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle yapacakları maça ilişkin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-kırmızılı takım son çalışmasını da tesislerde gerçekleştirecek.
(İstanbul/18.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray'la yapacakları maça ilişkin Rams Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; Litvanya ekibi son çalışmasına da statta çıkacak.
(İstanbul/19.15/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.