Dolar
26.24
Euro
29.47
Altın
1,953.78
ETH/USDT
1,930.60
BTC/USDT
30,236.00
BIST 100
6,437.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş için Borsa İstanbul’da halka arz gong töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrini ziyaret edecek, temaslarda bulunacak.

(Suudi Arabistan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 22 Adet Yerinde Dönüşüm Ofisinin Açılışı ve Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Hatay/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


SPOR

1- Futbolda 2023-2024 sezon hazırlıkları kapsamında Galatasaray'ın Avusturya, Beşiktaş'ın Almanya'daki kampları sürüyor.

(Graz/Grassau) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nevşehir'de devrilen minibüsteki 24 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
'Yeni Gümrük Birliği daha kapsamlı bir ekonomik işbirliğini gündeme getirmiş olacak'
Sağlık Bakanı Koca'dan Trabzon Of Devlet Hastanesi'ne ilişkin paylaşım
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gün içinde çıkan 19 orman yangınından 16'sı kontrol altına alındı

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet