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Nevşehir'de devrilen minibüsteki 24 kişi yaralandı

Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

Behçet Alkan  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Nevşehir'de devrilen minibüsteki 24 kişi yaralandı Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

H.Ç'nin kullandığı 73 M 1006 plakalı minibüs, Niğde-Ankara otoyolu Yazıhüyük kavşağı yakınlarında bariyere çarparak yol kenarına devrildi.

Yaralanan sürücü ve araçta bulunan 23 kişi, ambulanslarla Niğde ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Minibüstekilerin Şırnak'tan Düzce'ye gitmek üzere yola çıkan tarım işçileri olduğu öğrenildi.

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