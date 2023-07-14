Dolar
26.14
Euro
29.31
Altın
1,956.47
ETH/USDT
2,004.80
BTC/USDT
31,310.00
BIST 100
6,368.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik, Bahçeköy Mahallesi, Toptepe Seyir Tepesi ve Gölkaya İçmeler köyüne ziyarette bulunacak, Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki programa katılacak, basın açıklaması yapacak.

(Düzce/16.00-19.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hatay'da AFAD Koordinasyon ve sektör istişare toplantılarına katılacak, SGK ve İŞKUR il müdürlüklerini ziyaret edecek. Işıkhan, Osmaniye'de Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına, Belediye Başkanlığına, konteyner kente ziyarette bulunacak, AFAD Koordinasyon Merkezi Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak.

(Hatay/09.30-11.50/Osmaniye/14.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İpekyolu Sosyal Girişimcilik Merkezi'ni ve İslahiye konteyner kenti ziyaret edecek, sanayicilerle istişare toplantısı yapacak.

(Gaziantep/13.45/14.50/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'ni, Ankara YHT Garı'ndan uğurlama törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu, temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, haziran ayı konut satış ve mayıs ayı ücretli çalışan istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gülhane Camisi'nde Yaz Kur'an Kursu'na ziyarette bulunacak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katılacak, cuma namazı kıldıracak.

(Ankara/11.45/12.00/12.59) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Üsküdar Meydanı'nda düzenlenecek Demokrasi ve Milli Birlik Konseri'ni izleyecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'da sürdürdüğü kamptaki ikinci hazırlık maçında Avusturya Wien ile karşılaşacak.

(Viyana/20.30) (Fotoğraflı)

3- Futbolda 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe'nin Rusya, Beşiktaş'ın Almanya ve Trabzonspor'un Slovenya'daki kampları sürüyor.

(St. Petersburg/Grassau/Kranj) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde yarı final maçları yapılacak.

(Londra) (Fotoğraflı)

5- Fransa Bisiklet Turu'na Chatillon Sur Chalaronne-Grand Colombier arasındaki 13. etap yarışıyla devam edilecek. (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenboğa Havalimanı'nda yaşanan "hava aracı ciddi olayına" ilişkin rapor hazırlandı
Türkiye ve dünya gündemi
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Mersin'de 14 PKK/KCK zanlısının yakalanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
İstanbul’daki FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson'la bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson'la bir araya geldi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet