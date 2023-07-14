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Esenboğa Havalimanı'nda yaşanan "hava aracı ciddi olayına" ilişkin rapor hazırlandı

Tecnam P2006T tipi hava aracının, Esenboğa Havalimanı'nda 21L pistine gövde üzeri inişiyle sonuçlanan hava aracı ciddi olayına ilişkin araştırma ve inceleme raporu tamamlandı.

Mustafa Çalkaya  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Esenboğa Havalimanı'nda yaşanan "hava aracı ciddi olayına" ilişkin rapor hazırlandı Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 19 Ağustos 2022'de, THK Uçuş Akademisi AŞ işletmesinde olan, TC-GTK tescil işaretli, Tecnam P2006T tipi hava aracının, Esenboğa Havalimanı 21L pistine gövde üzeri inişiyle sonuçlanan "hava aracı ciddi olayı" meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Söz konusu olaya dair "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Nihai Raporu", ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere Başkanlığın internet sitesinde yayımlandı.

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Esenboğa Havalimanı'nda yaşanan "hava aracı ciddi olayına" ilişkin rapor hazırlandı
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