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Eskişehir'de yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 35 kişi yaralandı
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Adıyaman/11.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda, milli sporcular, atıcılık, badminton, boks, judo, kayakla atlama, kano, kick boks, masa tenisi, modern pentatlon ve triatlon branşlarında mücadele edecek.

(Wroclaw/Tarnow/Nowy Targ/Krynica-Zdroj/Zakopane/Krakow) (Fotoğraflı)

2- Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası, Konya'da başlayacak. Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında, Polonya ile karşılaşacak.

(Konya/19.00) (Fotoğraflı)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda, sezonun 10. yarışı Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışı yapılacak.

(Spielberg/17.30) (Fotoğraflı)

4- Dünya Superbike Şampiyonası ve Supersport Şampiyonası'nda sezonun 6. ayak mücadelesi, İngiltere'de Donington Park Pisti'nde başlayacak.

(Derby) (Fotoğraflı)

5- Fransa Bisiklet Turu'na, İspanya'da Bilbao etabıyla başlanacak.

(Bilbao) (Fotoğraflı)




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