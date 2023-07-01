Dolar
26.05
Euro
28.49
Altın
1,920.00
ETH/USDT
1,941.30
BTC/USDT
30,488.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Asırlık "Hamidiye Su" adının "HMD" olarak değiştirildiği iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye A.Ş. tarafından satılan ve asırlık geçmişi bulunan su markası "Hamidiye"nin adının "HMD" olarak değiştirildiği iddiası sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Hasan Hüseyin Kul  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Asırlık "Hamidiye Su" adının "HMD" olarak değiştirildiği iddiası

İstanbul

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in emriyle ve adı verilerek şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla kurulan "Hamidiye Su" markasının değiştirildiği iddiası üzerine İBB'ye yönelik eleştirilerini dile getirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de konuya ilişkin paylaşımında, "Hiçbir hizmet ve proje üretmeden aziz İstanbul'a dört yıl kaybettiren CHP'li İBB Başkanı, Hamidiye Su markasını HMD'ye dönüştürmesiyle bir kez daha niyetinin çalışmak değil, değersizleştirmek olduğunu göstermiştir. 121 yıllık bir markanın ismini değiştirmek marka yönetimi değil, kurumsal hafızayı ve bilinirliği yok etmektir." ifadelerini kullandı.

Millet adına bu değişikliğin nedenini sorduklarını ifade eden Kabaktepe, "Hamidiye ismi sizleri neden rahatsız etti? 121 yıldır İstanbul'umuzun doğal ve sağlıklı su ihtiyacını karşılayan bir kurumun adını değiştirmekle neyi amaçladınız?" sorularını yöneltti.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 yılda İstanbul'a bir bardak yeni içme suyu kaynağı kazandıramayan İBB Başkanı, bu konudaki vizyonsuzluğunu, beceriksizliğini ve çaresizliğini tarihi 'Hamidiye Suyu' ismini değiştirerek kapatmaya çalışmış. İstanbullular bu vizyonsuzluğu ve çaresizliği görüyor, İstanbullular her şeyin farkında." değerlendirmesinde bulundu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Hamidiye Kaynak Suları'nın sadece bir marka olmadığını, Sultan II. Abdülhamid Han'ın İstanbul'a içme suyu sağlamak için kurduğu tarihi bir değer olduğunu vurgulayarak, "Adını 'HMD' yapmak da bir marka değişikliği değil, tarihe çok ileri derece bir hürmetsizliktir. Bu kadarı sizin için bile fazla, yapmayın." ifadelerini kullandı.

"HMD isimli ikinci bir su markası piyasaya sunuldu"

Tepkiler üzerine İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hamidiye Suyun adı HMD olarak değişti iddiaları gerçek dışıdır. Tarihimizden miras Hamidiye Suyun adı değişmemiştir, kimse de değiştiremeyecektir. Piyasadaki tüm güçlü ve büyük su markalarının ikinci bir markası daha vardır. Her geçen gün büyüyen Hamidiye Su şirketimiz de 'HMD' isimli ikinci bir su markası piyasaya sunmuştur. Hamidiye Su üzerinden yapılan kara propaganda faaliyetlerine ve sahiplerine itibar etmeyiniz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Asırlık "Hamidiye Su" adının "HMD" olarak değiştirildiği iddiası
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye mesajı
Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti
Osmaniye'de fırtına ve sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Asırlık "Hamidiye Su" adının "HMD" olarak değiştirildiği iddiası

Asırlık "Hamidiye Su" adının "HMD" olarak değiştirildiği iddiası

Tekerlekli sandalyesiyle engelleri aşan Bangladeşli öğrenci mezun oldu

İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul'a yılın ilk 5 ayında gelen yabancı turist sayısı yüzde 19 arttı

İstanbul'a yılın ilk 5 ayında gelen yabancı turist sayısı yüzde 19 arttı
İstanbul sıra dışı bir pazartesiye uyandı

İstanbul sıra dışı bir pazartesiye uyandı
Çocukken hayran kaldığı kapıdan 58 yaşında üniversite mezunu olarak çıktı

Çocukken hayran kaldığı kapıdan 58 yaşında üniversite mezunu olarak çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet