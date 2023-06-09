Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi'ni ziyaret edecek, Meydan Bürüngüz Camisi'nde cuma namazı çıkışında vatandaşlarla sohbet edecek, Valilik ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak; milletvekilleri, sanayici ve iş insanlarıyla buluşma programına katılacak.
(Kayseri/12.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı sanayi üretim endeksi ile 2022 yılı hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında düzenlenen Şampiyonlar Festivali'ne katılıp açıklamalarda bulunacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Manchester City-Inter finali öncesi basın toplantıları ile son antrenmanlar yapılacak.
- Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi ve takımdan bazı futbolcular soruları cevaplayacak; İtalyan ekip son çalışmasını statta gerçekleştirecek.
- Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola ve takımdan bazı futbolcular soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını statta yapacak.
(İstanbul/17.15/18.00/19.15/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, dördüncü maçta karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in final serisinde Beykoz Belediyespor ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor, üçüncü maçta karşılaşacak.
(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı)
5- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta, tek erkeklerde yarı final maçları yapılacak.
(Paris) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.