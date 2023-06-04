Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi törenle Murat Kurum'dan devralacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törenle görevi Süleyman Soylu'dan devralacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görevi törenle Mahmut Özer'den devralacak.
(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevi törenle Nureddin Nebati'den devralacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi törenle Mustafa Varank'tan devralacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, törenle görevi Vahit Kirişci'den devralacak.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görevi Mehmet Muş'tan devralacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek.
(09.30/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'in play-off 2. tur rövanşında Bodrumspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.
(Muğla/16.00) (Fotoğraflı)
3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Romanya'yı konuk edecek.
(Konya/17.00) (Fotoğraflı)
4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesini ABD maçıyla tamamlayacak. Günün diğer maçlarında Tayland ile Güney Kore ve Kanada ile Sırbistan karşı karşıya gelecek.
(Antalya/20.00/14.00/17.00) (Fotoğraflı)
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka ilk maçta karşı karşıya gelecek.
(Ankara/15.30) (Fotoğraflı)
6 - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off final serisinde Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.
(Kastamonu/13.30) (Fotoğraflı)
7- Formula 1'de sezonun 8. mücadelesi İspanya Grand Prix'sinde yapılacak.
(Barselona/16.00) (Fotoğraflı)
8- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın; Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağında ikinci yarışa çıkacak.
(Misano)
9- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a devam edilecek.
(Paris) (Fotoğraflı)
10- Modern Pentatlon Dünya Kupası Final organizasyonu, karışık bayrak yarışıyla tamamlanacak.
(Ankara/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.