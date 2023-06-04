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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi törenle Murat Kurum'dan devralacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törenle görevi Süleyman Soylu'dan devralacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görevi törenle Mahmut Özer'den devralacak.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevi törenle Nureddin Nebati'den devralacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi törenle Mustafa Varank'tan devralacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, törenle görevi Vahit Kirişci'den devralacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görevi Mehmet Muş'tan devralacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

(09.30/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'in play-off 2. tur rövanşında Bodrumspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

(Muğla/16.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Romanya'yı konuk edecek.

(Konya/17.00) (Fotoğraflı)

4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesini ABD maçıyla tamamlayacak. Günün diğer maçlarında Tayland ile Güney Kore ve Kanada ile Sırbistan karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00/14.00/17.00) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı)

6 - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off final serisinde Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(Kastamonu/13.30) (Fotoğraflı)

7- Formula 1'de sezonun 8. mücadelesi İspanya Grand Prix'sinde yapılacak.

(Barselona/16.00) (Fotoğraflı)

8- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın; Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağında ikinci yarışa çıkacak.

(Misano)

9- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a devam edilecek.

(Paris) (Fotoğraflı)

10- Modern Pentatlon Dünya Kupası Final organizasyonu, karışık bayrak yarışıyla tamamlanacak.

(Ankara/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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