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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaşehir Metro İstasyonu'nda, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış törenine katılacak.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta Koordinasyon merkezi ile Karacasu Konteyner Kenti ve kapalı çarşıyı ziyaret edecek, iftar programına katılacak.

(Kahramanmaraş/16.15/17.00/18.00/19.08) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yüksek Seçim Kurulunca, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekilecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek, MÜSİAD'lı iş insanlarının iftarına katılacak.

(Denizli/15.30/19.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi Açılış Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörü temsilcileri ile toplantı yapacak, "Kepenek Giyim Töreni - Çobanlarla Buluşma" programına katılacak, Büğdüz Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süt İşleme Tesisi'nde incelemede bulunacak.

(Burdur/​13.30/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konyaaltı Kent Meydanı'ndaki Togg Sergi Alanı'nı ziyaret edecek ve ANFAŞ Fuar Alanı'ndaki iftar programına katılacak.

(18.15/19.15/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasına MKE Ankaragücü-İstanbulspor ve Kasımpaşa-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/16.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta mücadelesi Sakaryaspor-Manisa FK ve Altınordu-Eyüpspor maçlarıyla sürecek.

(Sakarya/16.00/İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig'de 31. hafta mücadelesi Beyaz Grup'ta yapılacak 4 maçla başlayacak; TFF 3. Lig gruplarında 27. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasına AYOS Konyaspor Basketbol-Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ-Türk Telekom ve Beşiktaş Emlakjet-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftası İlbank-Sigorta Shop, Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-PTT, Fenerbahçe Opet-Bolu Belediyespor, VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta ve Eczacıbaşı Dynavit-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/Bursa/15.00/İstanbul/14.00/17.00/17.00/18.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftası TÜRŞAD-Tokat Belediye Plevne maçıyla başlayacak.

(Ankara/16.30) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. hafta Spor Toto-MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

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