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Burdur'da kuraklık nedeniyle şebeke suyu tasarrufuna yönelik kararlar alındı

Burdur'da yaşanan kuraklık nedeniyle belediye meclisi tarafından su tasarrufuna yönelik kararlar alındı.

Yalçın Çelen  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Burdur'da kuraklık nedeniyle şebeke suyu tasarrufuna yönelik kararlar alındı

Burdur

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, vatandaşların halı yıkama adı altında şebeke suyunu israf ettiğini söyledi.

Apartmanlardaki merdivenlerin ortak kullanım alanındaki çeşmelerden yıkandığını belirten Ercengiz, "Merdivenler yıkanırken apartmanlardaki su sayaçları bazen kayıtsız olabiliyor. Bunların da kayıt altına alınmasının bir yöntemi aşırı su tüketiminin yapıldığı yerde denetimlerin yapılması amacıyladır. Yoksa vatandaşımızın merdiven yıkamasına karşı değiliz ama hem su tasarrufu olur." diye konuştu.

Türkiye'nin bu yıl önemli bir susuzluk sorunu yaşayacağını ifade eden Ercengiz, şunları söyledi:

"Önlemler alıyoruz, yeni sondajlar yaptırıyoruz ama yeraltında ne kadar suyu kaldığını kestiremiyoruz o nedenle de zabıtamıza bu konuda bir yönetmelik güncellemesi yaparak, yetkisini değiştirip, caydırıcı olması için. Amacımız ceza kesmek değil vatandaşımıza bir duyarlılık oluşturmak adına böyle bir gündem maddesini aldık. Asıl amacımız şu vatandaşımızı farkındalık oluşturmak çünkü karşısında bir cezai tedbir olmadığı sürece vatandaşımız her zaman şansını sonuna kadar zorluyor ya bu bilinci oluşturalım."

Toplantıda, şebeke suyuyla halı, merdiven yıkama, bahçe ve tarla sulama gibi konularda kısıtlama kararı mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.

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