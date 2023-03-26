Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Töreni ile Gelecek Partisi İftar Buluşması'na katılacak.
(İstanbul/13.00/19.28)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kahramanmaraş Dayanışma Günleri"nin düzenlendiği Altınpark ANFA fuar alanını ziyaret edecek, Ankara Kent Konseyi'ndeki iftar programında yer alacak.
(Ankara/17.30/19.13)
SPOR
1- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi Bodrumspor-Erzurumspor FK ve Eyüpspor-Çaykur Rizespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
(Muğla/13.30/İstanbul/20.00)
2- TFF 3. Lig gruplarında 25. hafta mücadelesi sona erecek.
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasına Onvo Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka-Türk Telekom ve TOFAŞ-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/İzmir/15.30/Bursa/18.00)
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Rize Belediyespor, BOTAŞ-Beşiktaş ve Bursa Uludağ Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçlarıyla tamamlanacak.
(Mersin/16.00/Ankara/17.30/Bursa/19.30)
5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasına Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.
(İstanbul/14.00)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftası TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Altekma-Spor Toto ve Develi Belediyespor-Arkas Spor maçlarıyla tamamlanacak.
(Bitlis/13.00/Bursa/İzmir/Kayseri/16.00)
7- Konyaaltı Belediyespor, Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın yarı final rövanşında Slovakya'nın MKS Iuventa takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Michalovce/18.00)
8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 18. ve son haftası başlayacak, 3 maç yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.