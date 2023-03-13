Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta, İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta, Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor ve Eyüpspor-Altay maçlarıyla sona erecek.
(Samsun/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde, 20. haftanın son maçında Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.
(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta müsabakaları yapılacak. (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.