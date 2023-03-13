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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta, İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta, Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor ve Eyüpspor-Altay maçlarıyla sona erecek.

(Samsun/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde, 20. haftanın son maçında Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta müsabakaları yapılacak. (Fotoğraflı)

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