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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Özgün Tiran, Cihan Demirci  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş

Ekipler tarafından kent genelinde, depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bina sakinleri de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebiliyor. Bazı vatandaşların ise çalışmalar sırasında değerleri eşyalarını topladığı görüldü.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alıyor.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkılma kararı bulunan 24 binanın bugün yıkım işleminin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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