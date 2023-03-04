Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısına başkanlık edecek, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı Liderler Buluşması'na katılacak.
(Ankara/13.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na Ataköy Atletizm Salonu'nda devam edilecek.
- Sabah seansında eleme yarışları; akşam seansında elemelerin yanı sıra kadınlarda sırıkla atlama, üç adım atlama, 1500 metre ve 400 metrede, erkeklerde ise 400 metre ve 60 metrede final mücadelesi yapılacak.
(İstanbul/09.00/18.35) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadelesine VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor, Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/Trabzon/16.00/Kayseri/19.00) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Tuzlaspor-Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü-Beyçimento Bandırmaspor ve Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor maçları yapılacak.
(İstanbul/Ankara/13.30/Samsun/19.00) (Fotoğraflı)
4- TFF 3. Lig'de 22. hafta mücadelesi gruplarda toplam 5 maçla başlayacak.
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasına Gaziantep Basketbol-AYOS Konyaspor Basketbol, Beşiktaş Emlakjet-Galatasaray Nef, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/20.30/Denizli/15.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)
6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 19. haftası Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding maçıyla tamamlanacak.
(Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)
7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 18'inci hafta maçları yapılacak. Galatasaray HDI Sigorta-İlbank, VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru-Bolu Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sigorta Shop ve PTT-Fenerbahçe Opet karşılaşmaları yapılacak.
(İstanbul/14.00/15.00/15.00/Aksaray/14.00/Aydın/15.00/Ankara/17.30) (Fotoğraflı)
8- Formula 1'de 2023 sezonu başlayacak. Sezonun ilk ayak yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.
(Bahreyn/18.00) (Fotoğraflı)
9- Motosiklette Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası ve Can Öncü ile Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele verdiği Dünya Supersport Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları Endonezya'da başlayacak.
(Lombok Adası) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.