Tekirdağ'da 5 bin 30 kişi depremlerin ardından koruyucu aile olmak için başvurdu
Tekirdağ'da 5 bin 30 kişi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından koruyucu aile olmak için başvuru yaptı.
Tekirdağ
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, depremlerin ardından koruyucu aile başvuruları arttı.
Tekirdağ'da 5 bin 30 kişi koruyucu aile, bin 248 kişi ise evlat edinmek üzere başvurdu.
Başvuruda bulunan kişilere koruyucu aile hakkında bilgi verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.