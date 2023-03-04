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Gündem, Asrın felaketi

Tekirdağ'da 5 bin 30 kişi depremlerin ardından koruyucu aile olmak için başvurdu

Tekirdağ'da 5 bin 30 kişi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından koruyucu aile olmak için başvuru yaptı.

Fırat Çakır   | 04.03.2023
Tekirdağ'da 5 bin 30 kişi depremlerin ardından koruyucu aile olmak için başvurdu

Tekirdağ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, depremlerin ardından koruyucu aile başvuruları arttı.

Tekirdağ'da 5 bin 30 kişi koruyucu aile, bin 248 kişi ise evlat edinmek üzere başvurdu.

Başvuruda bulunan kişilere koruyucu aile hakkında bilgi verildi.

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