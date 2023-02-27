Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri, şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi, Aralık 2022 dönemine ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASI
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Bakan Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana ve Mersin'e dayanışma ziyaretinde bulunacak Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ikili görüşme gerçekleştirecek.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.
(Mons/22.30)
2- Fenerbahçe ile A Milli Takım'ın efsane isimlerinden eski futbolcu, teknik adam ve spor yazarı Ziya Şengül'ün cenazesi, ikindi vakti Levent Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.
(İstanbul/16.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.