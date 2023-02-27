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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenliyor. NASA'nın Crew 6 astronotlarını taşıyan roket, Kennedy Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 27.02.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri, şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi, Aralık 2022 dönemine ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASI

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Bakan Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana ve Mersin'e dayanışma ziyaretinde bulunacak Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.

(Mons/22.30)

2- Fenerbahçe ile A Milli Takım'ın efsane isimlerinden eski futbolcu, teknik adam ve spor yazarı Ziya Şengül'ün cenazesi, ikindi vakti Levent Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.

(İstanbul/16.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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