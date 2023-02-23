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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 23.02.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'nın konuğu olacak.

(Adıyaman/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 ve 2021 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu, rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

- Trabzonspor, İsviçre'nin Basel takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Basel/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu rövanş mücadelesi 8 karşılaşmayla tamamlanacak.

(Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/23.00)

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