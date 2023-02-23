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Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan atandı

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Zafer Demircan, tekrar Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.

Gökçe Topbaş   | 23.02.2023
Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan atandı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan, İkinci Başkanlığına İsmail Hakkı Arıkan, üyeliğine ise Mehmet Fatih Alptekin atandı.

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