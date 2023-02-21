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Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen depremlerde Samandağ ilçe merkezinde bazı binalar yıkıldı
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 21.02.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- CHP, MHP ve HDP'nin TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/10.45/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1​​​​​​​- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemi tarımsal girdi fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak; 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini ihraç edecek.

(Ankara)


SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna Liverpool-Real Madrid, Eintracht Frankfurt-Napoli ilk maçlarıyla devam edilecek.

(Liverpool/Frankfurt/23.00) (Fotoğraflı)

2- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty Chemik takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Szczecin/20.00)

3- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Türk Hava Yolları, Fransa'nın Volley Mulhouse takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Mulhouse/21.00)

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