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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 17.02.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Çubuk GSB Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları'nda kalan depremzedeleri ziyaret edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sarımiye Camisi ve Musevi Havrası, Habib-i Neccar Camisi, Uzun Çarşı, Ulu Cami, Hatay Meclis Binası, Hatay Şehir Müzesi ve Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'nde incelemelerde bulunacak, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Hatay/11.10-12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükşehir Belediyesini, taziye çadırını ve hastaneyi ziyaret edecek.

(Adana/13.10/13.50/14.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarını, geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin iş gücü ile bu yılın ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin video konferansla yapacağı hitabın ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un açılış konuşmasıyla başlayacak.

(Münih) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek Miraç Kandili programına katılacak.

(Ankara/20.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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