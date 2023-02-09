Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.
(Kahramanmaraş/12.10-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulu, depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nı görüşecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı dış ticaret endeksleri ile hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, iki gün sürecek zirve toplantısı için bir araya gelecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki 5'inci maçında deplasmanda Polonya ile karşılaşacak.
(Sosnowiec/20.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.