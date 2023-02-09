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Malatya'daki Temelli Caddesi’nde bulunan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde çöken Burç Apartmanı’nda arama kurtarma çalışması devam ediyor Malatya İnönü Caddesindeki bir apartman enkazında arama kurtarma çalışması devam ediyor Malatya'da İnönü Caddesi'nde çöken binada devam eden arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 09.02.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.

(Kahramanmaraş/12.10-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulu, depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nı görüşecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı dış ticaret endeksleri ile hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, iki gün sürecek zirve toplantısı için bir araya gelecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​1- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki 5'inci maçında deplasmanda Polonya ile karşılaşacak.

(Sosnowiec/20.00)

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