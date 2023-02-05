Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Valilik ve Belediyeye ziyarette bulunacak, Yusuf Beyazıt Eğitim ve Kültür Vakfının açılışına, Tokat Belediyesi Hizmetleri Açılış Töreni'ne, Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde yapılacak "Anayasayı Savunmak: Güncel Tartışmalar ve Hukuk" konulu konferansa katılacak, Turhal Belediyesi'ni ziyaret edecek.
(Tokat/12.10/12.40/13.00/14.30/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy'de üye katılım törenine iştirak edecek, Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim Parkı, 5 Boyutlu Sinema, Köpek Eğitim Alanı, Erenköy Penguen Kitabevi, Caddebostan Kültür Merkezi Kitabevi ve Kalamış BuzzFest'e ziyarette bulunacak.
(İstanbul/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Meydanı'nda "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısına katılacak.
(Tekirdağ/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Beypazarı Belediyesi Örnek Meyve Bahçesi, Tohum Eleme Tesisi ve Sera Kompleksi'ni ziyaret edecek, çiftçilerle buluşacak, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Ankara/11.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 23. haftaya, İstanbulspor-Corendon Alanyaspor, Galatasaray-Trabzonspor ve Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/19.00/Hatay/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında, Manisa FK-Yılport Samsunspor, Gençlerbirliği-Göztepe, Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü maçları yapılacak.
(Manisa/13.30/Ankara/16.00/Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig Beyaz Grupta 23. haftada, Eşin Group Nazilli Belediyespor-Sivas Belediyespor maçı yapılacak. TFF 3. Lig gruplarında 21. hafta mücadelesi sona erecek. (Fotoğraflı)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 18'inci hafta, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Gaziantep Basketbol, Darüşşafaka-Anadolu Efes, AYOS Konyaspor Basketbol-Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/20.30/Konya/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında, Fenerbahçe Opet-VakıfBank ve Bolu Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.
(İstanbul/13.30/Bolu/16.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18'inci hafta mücadelesi, TÜRŞAD-Cizre Belediyespor, Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Altekma, Tokat Belediye Plevne-Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla sona erecek.
(Bitlis/13.00/Ankara/15.00/Bursa/15.00/Tokat/15.30) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Kadınlar EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 13'üncü haftasında, Kastamonu Belediyespor, Macaristan'ın Györi Auti ETO KC ekibiyle karşılaşacak.
(Kastamonu/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.