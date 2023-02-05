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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 35 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Canan Tükelay   | 05.02.2023
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 35 yaralı Fotoğraf: Canan Tükelay - AA

Konya

Diyarbakır'dan Bodrum'a giden Star Has Diyarbakır firmasına ait S.C. (68) idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsü, Dinar Haydarlı yol ayrımı Karabedir Kavşağı'nda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar ve Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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