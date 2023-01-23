Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Kadim Doğrular Işığında Yenilikçi Aile Politikaları Çalıştayı"na katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TEM Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı ile KOM Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.
(Antalya/09.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gölbaşı Mogan Uygulama Oteli'nde düzenlenecek Akran Zorbalığını Önlemede Bütüncül Okul Yaklaşımı Çalıştayı'na katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla'daki bir otelde düzenlenecek "Türk Dünyası 2040 Vizyonu Türk Dünyası ile Birlikte Büyüyen Türkiye Çalıştayı"na iştirak edecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İncirli'deki İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde "Esnaflar Dijitalleşiyor Projesi" toplantısına katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konut finansmanına ilişkin kanun teklifi görüşülecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İçmesuyu ve Atıksu Yönetimi Çalıştayı'na iştirak edecek.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın 3. çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm ile ocak ayı tüketici güven endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta, Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü ve HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.
(Konya/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta mücadelesi Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor maçıyla sona erecek.
(Rize/20.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla tamamlanacak.
(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbolda Bitci Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası mücadelelerinin kura çekimleri Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.
(İstanbul/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. hafta mücadelesi Tokat Belediye Plevne-Altekma maçıyla sona erecek.
(Tokat/17.30) (Fotoğraflı)
6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 12. haftaya Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor maçıyla devam edilecek.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)
7- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a ana tablo maçlarıyla devam edilecek.
(Melbourne) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.