Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenecek Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programına katılacak.
(İstanbul/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15. Dönem Sakarya Milletvekili Dr. Nadir Latif İslam'ın Orhan Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak, Sakarya Valiliğini ziyaret edecek.
(Sakarya/13.16-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye Mezunları Forumu" kapsamında düzenlenen Türkiye Mezunları Ödülleri programına katılacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Merkezi'nde görüşecek, Parti Meclisi toplantısında yer alacak.
(Ankara/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Barış Sitesi'ni ve Rızabey Apartmanı'nı ziyaret edecek, Bayraklı rezerv alanında incelemelerde bulunacak, MÜSİAD İnsan Odaklı ve Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Ana Temalı Türkiye İstişare Toplantısı'na katılacak.
(İzmir/11.00-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, partisinin il başkanlığınca düzenlenecek Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı ve Vefa Buluşması'na katılacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle istişare toplantısı yapacak.
(Ordu/11.45-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İş Dünyası Buluşması programına katılacak.
(Kocaeli/15.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Üretim Teknolojileri Girişim Hızlandırma Programı” 5G @Endtech Demoday'a iştirak edecek.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, engelli vatandaşlarla "Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Erişilebilirlilik Deneyimi" gerçekleştirecek ve basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi ile Kasım 2022 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılacak "Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne ve "Kadın Kooperatifleri Buluşması"na iştirak edecek.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 77. Dönem Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile görüşecek.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı"na katılacak.
(Almanya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Küresel Gıda ve Tarım Forumu'na katılmak üzere geldiği Almanya'da, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Berlin Bölge Başkanlığı tarafından organize edilen "Türkiye Yüzyılı" konulu programa katılacak, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- İsviçre'nin Davos kasabasında "Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" temasıyla düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sona erecek.
(Davos) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Mezunları Forumu"na iştirak edecek.
(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 19 milyon öğrenci, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesi Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor maçıyla başlayacak.
(Adana/20.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasının açılış maçında Sakaryaspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek.
(Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
4- Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftası Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftası Spor Toto-Halkbank maçıyla başlayacak.
(Aksaray/Ankara/14.00) (Fotoğraflı)
5- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a ana tablo maçlarıyla devam edilecek.
(Melbourne) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.