Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TOBB Sosyal Tesisleri'nde "Mesleki Beceri Seferberliği Protokol İmza Töreni"ne iştirak edecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- MHP ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda sözleşmeli kamu personeline kadro verilmesini öngören kanun teklifi görüşülecek.
- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda ticarete ilişkin "torba" kanun teklifi ele alınacak.
(TBMM/10.45/12.45/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Akşam Future&Trends Summit 2023" programına katılacak.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı T15-T16 tünellerinde ve Yahşihan Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.
(Kırıkkale/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemi konut satış istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay vadeli hazine bonosu ile 2 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracını yapacak.
(Ankara)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini ve konut fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında Çekya'da Savunma Bakanlığını ziyaret edecek. Askeri törenle karşılanacak Akar, Savunma Bakanı Jana Cernochova ile bir araya gelecek, Başbakan Petr Fiala ile görüşecek.
(Prag) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu, ikinci gününde liderlerin özel konuşmaları ve oturumlarla devam edecek.
(Davos) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Türkiye Kitabı Tanıtımı ve Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye Programı"na katılacak.
(Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu mücadelesi başlayacak; Demir Grup Sivasspor-Teco Karacabey Belediyespor, Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçları yapılacak.
(Kayseri/14.30/Antalya/17.30/20.30) (Fotoğraflı)
2- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 11. haftasında A Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Joventut Badalona ile karşı karşıya gelecek.
(Barselona/22.15) (Fotoğraflı)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in serisinin üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji, Belçika'nın Filou Oostende takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
4- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın son 16 turu rövanşında Türk Hava Yolları, Fransa'nın Terville Florange ekibini konuk edecek.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
5- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, ana tablo 1. tur maçlarıyla devam edecek.
(Melbourne) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.